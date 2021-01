Malhação

Aldo ataca Tato e Roney. JM passa para Malu o contato do falso jornalista que publica as notícias negativas sobre o Cora Coralina. Dóris obriga Josefina a ir atrás de Cícero para pagar a pensão. Tato chega com Roney à lanchonete e encontra a festa surpresa. Roney conta a Keyla o que aconteceu com Tato. Malu inventa uma nova notícia. Lica e Samantha conversam sobre seu relacionamento. Clara questiona Fio sobre seu envolvimento com Taís. Benê e Julinho ouvem Josefina falar com Roney sobre Cícero.

Flor do Caribe

Arruda tenta acabar com a vida de Samuel, mas é surpreendido por Cassiano e preso pelo agente Lira. Alberto finge para Dionísio que aceitou a promoção de Hélio. Maria Adília diz a Candinho que um dia ele ficará sabendo quem é seu pai. Alberto manda Eric interditar Dionísio. Carol avisa a Lino que as roupas criadas por ele serão comercializadas. Hélio diz a Dionísio que Arruda conseguiu terminar o serviço de Samuel. Dionísio fica surpreso ao ver Samuel vivo. Dionísio liga para Hélio e pede que ele redija sua carta de demissão.

Haja Coração

Giovanni exige uma satisfação de Bruna, mas ela consegue contornar a situação. Lucrécia fica emocionada quando Camila diz que a ama. Henrique percebe que Penélope, Dinalda e Leonora estão seguindo seu carro e desvia seu caminho da Peripécia. Tancinha fica encantada com o Rio de Janeiro. Rodrigo se oferece para ajudar Francesca na entrega de uma encomenda de frutas. Shirlei pede demissão, e Cris fica inconformada. Jéssica aparece na Peripécia e tenta fazer as pazes com Felipe. Apolo é encontrado pelos policiais. Apolo fica emocionado por poder voltar para casa e ver Tancinha. Beto se sente aliviado.

A Força do Querer

Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha. Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA