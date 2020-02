Malhação: Toda Forma de Amar

Filipe não se conforma com o plano de Rita contra Rui. Andressa descobre sobre o falso namoro de Henrique e Fafi. Lígia reclama com Rita de ter que deixar Nina passear com Rui. Leila se insinua para Filipe. O carro de Rui para no meio da estrada, e ele deixa Rita e Nina sozinhas para buscar gasolina. Filipe se surpreende ao saber que Joaquim conversou com Lara sobre o processo de Nina. Max decide se separar de Regina. Rui se preocupa ao voltar para o carro e não encontrar Rita e Nina. Rui descobre o plano de Rita contra ele.

Éramos Seis

Os soldados são treinados para a guerra. Lúcio é promovido a segundo tenente. Inês se alista para trabalhar como enfermeira na revolução e Shirley não gosta. Genu comenta com Lola que Afonso sente sua falta no armazém. Emília reprova a iniciativa de Adelaide. Felício revela a Isabel que Zulmira não aceitou a separação. Shirley afirma a Durvalina que reconquistará Afonso e sua família. Julinho decide escrever uma carta para Lili sobre o noivado dos dois. Gusmões alerta Almeida sobre o perigo que ronda Itapetininga. Maria sofre ao ver Clotilde com Francisco. A guerra é iniciada.

Salve-se Quem Puder

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos que corre se fizer cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da escada do Empório.

Amor de Mãe

Betina consegue fugir de Belizário, e Amanda a socorre. Érica comenta com Lurdes sua desconfiança com Elias. Tales faz uma nova chantagem com Lídia. Nicete revela a Betina que ela é irmã de Álvaro. Betina decide reclamar seu direito à herança de seu pai. Lurdes aconselha Danilo sobre Thelma. Belizário confessa a Penha que precisa fugir. Januário e Oliveira procuram Lurdes. Álvaro intimida Belizário. Davi acompanha Betina à delegacia, e a enfermeira denuncia Belizário para Míriam. Dalto alerta Belizário. Álvaro faz uma proposta a Belizário. Lídia comenta com Raul sobre a situação financeira de Vitória. Érica confronta Raul ao vê-lo com Vitória. Lídia e Vitória se ajudam. Lídia registra a extorsão de Tales. Betina confronta Álvaro.