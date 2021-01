Confira o resumo das novelas desta segunda-feira,11 de janeiro de 2021

MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA Keyla tenta dialogar com Tato sobre Aldo. Benê conversa com Josefina sobre sua ida para a faculdade. Bóris comunica a Jota e Ellen que eles darão uma entrevista sobre o projeto que estão desenvolvendo no Cora Coralina. Dóris garante a Marta que a administração do Cora Coralina processará o site que está difamando o colégio. JM passa para...