Confira o mapa da festa do pré-carnaval de Goiânia Principal novidade deste ano é a concentração final dos blocos, que agora será na Avenida 85 e não mais no Parque Vaca Brava

Após 17 anos de folia no Parque Vaca Brava, o Carnaval dos Amigos tem novo endereço. A concentração final agora será na Avenida 85, entre T-11 e T-63, trecho que ficará totalmente interditado. Nesta edição, também não haverá palco principal. Todos os trios elétricos dos oito grupos oficiais – além de outro com show do sambista Almir Serra – passarão por um corredor. A...