Companhia oferece oficinas gratuitas de teatro em Goiânia

A SemNome CiaTeatro retoma em março a realização de Oficinas de Iniciação Teatral, oferecidas gratuitamente à população, em seu espaço-sede no Parque Amazônia, em Goiânia. Interessados com idade superior a 10 anos podem se inscrever e garantir as últimas vagas. Os encontros serão realizados aos sábados, das 8 horas ao meio-dia, a partir do dia 7 de março. A companhia ...