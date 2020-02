Como a apresentadora Angélica, muitas mulheres sentem cedo a menopausa; saiba como se preparar Manter hábitos saudáveis e conversar com médico sobre indicação ou não da reposição hormonal são algumas dicas

Se não malhar, a coisa cai. Foi com bom humor que a apresentadora Angélica, de 46 anos, revelou que já está no climatério – fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, que antecede a menopausa, última menstruação da vida de uma mulher. A maior mudança que a loira sentiu no corpo foi a textura da pele e a flacidez. A qualidade do sono tamb...