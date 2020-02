Cine Cultura exibe grande vencedor do Oscar,“Parasita”, a R$ 4 Filme também está na programação da 13ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Se você ainda não assistiu à história vitoriosa do filme coreano Parasita, grande vencedor do Oscar 2020 – com quatro prêmios: melhor filme, melhor filme internacional, melhor diretor e melhor roteiro original – saiba que ela vem sendo exibida diariamente às 20h15, no Cine Cultura, na Praça Cívica, em Goiânia. O ingresso custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), apenas em di...