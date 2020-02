Cidade Rock abre temporada no Martim Cererê neste sábado (8) Projeto da Monstro Discos com entrada gratuita até 21 horas terá seis atrações no Martim Cererê na primeira edição do ano

O rock ainda pulsa. Apesar do esvaziamento de alguns festivais que fizeram de Goiânia o berço da música indie no País, a cena roqueira da capital dá provas de que continua mais viva do que nunca. Um dos termômetros é o sucesso do Cidade Rock, que volta a ocupar o Centro Cultural Martim Cererê, neste sábado (8), a partir das 19 horas. O projeto roqueiro da Monstr...