Goiás já possui 40 casos confirmados para o novo coronavírus distribuídos em 10 municípios do Estado. O último caso confirmado é de Jataí e diz respeito a uma mulher de 43 anos que chegou da Espanha recentemente. As cidades com registro da doença Covid-19 são: Goiânia (21), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Catalão (1), Silvânia (1), Águas Lindas de Goiás (1) e Luziânia (1).

A primeira morte por Covid-19 no Centro-Oeste do Brasil foi registrada na manhã desta quinta-feira (26), em Goiânia, mas diz respeito a uma moradora de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A vítima foi diagnosticada para a doença na última quarta-feira (25). O caso, que foi a primeira confirmação da doença no município, se trata de uma idosa, de 66 anos. Ela tinha diabetes e hipertensão e enfrentou dengue recentemente.