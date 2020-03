Na manhã deste sábado (14), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), através de seu perfil no Twitter, confirmou o 4º caso do novo coronavírus em Goiás. De acordo com o Caiado, o homem é de Goiânia e se contaminou em viagem ao exterior, na companhia da mulher, que já tinha sido diagnosticada com a doença esta semana.

Confirmado o 4º caso de coronavírus em Goiás. Ele é de Goiânia e se contaminou em viagem ao exterior, na companhia da esposa, que já tinha sido diagnosticada com a doença esta semana. Reforço: evitem aglomerações e sigam os protocolos. Isso evita a contaminação sustentada. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) March 14, 2020

Ainda na postagem, Caiado reforça a orientação para evitar aglomerações e seguir os protocolos.