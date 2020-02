Cadê o filme que deveria estar aqui?

A qualidade dos concorrentes do Oscar 2020 acabou abafando o tradicional choro pela falta desse ou daquele nome. No entanto, vale citar os que, na opinião da crítica especializada, foram mais injustiçados. É o caso, por exemplo, de Taron Egerton, que protagonizou a cinebiografia de Elton John. A atuação honesta e afetuosa do jovem merecia, ao menos uma indicação. Outro q...