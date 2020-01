Atire a primeira pedra quem nunca fez uma compra por impulso e se arrependeu depois. Se isso já acontece no dia a dia, imagine durante as liquidações, quando é possível encontrar aquela peça cobiçada há tempos com até 70% de desconto. Não por acaso queimas de estoque, trocas de coleções e promoções de final de ano são amadas por quem não abre mão de ter sempre uma novidade no guarda-roupa. O grande problema, no entanto, é que os itens adquiridos durante a euforia da pechincha podem ir direto da sacola para o fundo do armário. Pensando nisso, a LUDOVICA preparou um guia com cinco regrinhas que vão ajudar a encontrar verdadeiros tesouros entre as araras.

Na opinião da designer de moda Lurian Beatriz, a palavra de ordem para quem pretende aproveitar as liquidações é planejamento, começando pela organização do guarda-roupa. “Essa etapa é importante para rever o nosso estilo, ter em mente quais as peças ainda se encaixam nele e começar a montar looks aproveitando o que já existe no armário. Só depois é hora de garimpar”, defende, destacando que para isso é preciso paciência e disposição. À frente da goiana Lube, marca de roupas que defende uma moda atemporal, a profissional acredita que “conhecer o que se gosta, listar o que se precisa e o que já se tem ajuda muito na hora de escolher as novas peças.”

Sendo assim, a especialista garante que nem tudo que está com um excelente preço vale o investimento. “Por isso pesquisar é muito importante, tanto para escolher as peças quanto para encontrar os melhores preços. É uma questão de custo e benefício: às vezes o item não está a ‘preço de banana’, mas por conta da qualidade acaba saindo muito barato”, esclarece a designer goiana. Outra dica é prestar atenção na real mudança que o valor sofreu. “Se você tem um tipo de peça favorita no armário, talvez seja um bom momento para atualizá-la e deixar de lado a que já está gasta. Com isso em mente, visite as lojas que já conhece e onde está familiarizada com a modelagem.”

Uma das regras de ouro, segundo consultoras de estilo, é dar preferência para roupas básicas - preferindo, por exemplo, um boa camisa branca ou aquele jeans clássico a um scarpin amarelo ou uma blusa ultra decotada. “O ideal é que consigamos montar pelo menos três looks com a peça nova, levando em conta o que já temos em casa. Por isso itens atemporais são opções melhores para quem quer ter um guarda-roupa inteligente, prático e versátil”, afirma Lurian. Ela defende que o planejamento é importantíssimo para todas as compras, independentemente das liquidações. “É ele quem vai nos ajudar a fugir das coisas que não usaremos depois.”

Segundo a designer, antes de sair por aí usando o cartão de crédito é possível listar algumas peças coringas que vão, realmente, incrementar qualquer guarda-roupa. “Uma boa calça de linho, um vestido básico - de preferência preto - e uma camiseta branca ou off white, se encaixam nos mais diferentes armários e estilos. Além disso, também são sempre bem-vindos os jeans, os sapatos baixos - pode ser um tênis, um mule ou uma alpargata - uma bolsa e uma sobreposição versátil, que pode ser um blazer, uma jaqueta de couro ou um cardigan. Comprou tudo o que precisa e sobrou um dinheirinho? Então é hora de levar aquela peça extra que há tempos você está namorando.”

Santa ajuda

Se para acertar nas compras é essencial ser fiel ao próprio guarda-roupa, para respeitar seu estilo é preciso conhecê-lo. Nesta missão a consultoria de imagem é uma ferramenta e tanto. Com ela é possível descobrir, por exemplo, as cores que mais favorecem cada tom de pele, as modelagens que mais se encaixam em determinado formato de corpo e a mensagem que cada um quer passar ao escolher as peças no armário. Na opinião da consultora de estilo Lidi Santos, o processo, que leva em conta a coloração do cabelo e dos olhos, o biotipo e o gosto pessoal, é uma mão na roda para quem não sabe exatamente o que comprar na temporada de liquidações.

"Para aproveitar as promoções de forma consciente é fundamental se conhecer de fato, olhar para dentro e fazer um planejamento. Para algumas pessoas, por exemplo, comprar o clássico pretinho básico é muito, já que ela pode ter várias peças do tipo no seu armário. Pode ser também que o preto não esteja em sua cartela de cores, que simplesmente não faça seu estilo ou não componha a sua proposta de imagem", defende Lidi. Na opinião da profissional, o processo de autoconhecimento vai tornar as compras mais assertivas, assim como o descarte de roupas e a montagem de looks, em qualquer época do ano.

Oportunidade ou apenas empolgação?

"Antes de levar, olhe para a peça e pense se você compraria aquele item pelo preço cheio. Se a resposta for não, vale repensar a tal 'chance de ouro' da liquidação." A dica é da consultora de imagem Clau Oliveira, que aponta a euforia como um dos principais inimigos de quem espera o ano todo pelas grandes promoções. "Por mais barata que seja, se você compra e não usa, no final das contas a peça acaba saindo caro", alerta, destacando os três principais erros de quem ama uma promoção: aposta em numerações erradas, fuga do estilo próprio e opção por peças que não combinam com alguma coisa que a pessoa já possua.

Regrinhas de ouro

Com a ajuda da consultora de estilo Clau Oliveira, preparamos uma lista com cinco regrinhas de ouro para quem pretende renovar o guarda-roupa durante a temporada de liquidações. Anote e coloque em prática:

Antes de ir às compras, organize o seu guarda-roupa: retire o que não usa mais, reveja o seu estilo e pense em peças chave que combinariam com o que já está no seu armário

Aposte em peças básicas/clássicas: elas serão suas companheiras durante muito tempo e servirão de base para a montagem de diversos looks

Pense em combinações: o ideal é que cada peça nova entre em, pelo menos, três produções diferentes - por isso é essencial sair de casa com seu guarda-roupa em mente

Antes de comprar, considere o preço cheio: por mais barata que seja, se você compra e não usa, no final das contas a peça acaba sendo cara

Só compre o que servir: levar números menores, apostando que vai emagrecer, ou peças largas, na intenção de mandar ajustar, quase sempre não dá certo, já que é impossível ter certeza de como será o caimento depois do ajuste.

Aposte no clássico

Confira cinco itens que valem muito a pena na temporada de liquidações:

Vestido preto: não por acaso, Chanel considerava o vestido preto uma peça essencial no guarda-roupa de toda mulher

Camisa social branca: queridinha da vez nas passarelas, a peça vem se mostrando cada vez mais versátil e elegante

Calça jeans: aquela peça que nunca sai de moda, ela é garantia de um closet estiloso e muito funcional. Quem quiser investir mais pode optar também por um modelo de alfaiataria

Blazer: ajustado, oversized ou alongado, que funciona até no verão

Tênis social: seja um modelo casual ou até a versão chunky sneakers (o tênis do papai), o item ganhou status de clássico e consegue passear por diferentes estilos

Liquidações: preparem-me

Se depois de todas as dicas você ainda estiver insegura em relação a como aproveitar as liquidações, a dica é apostar em peças de inverno. Além de lindas, pelos menos uma vez no ano elas são úteis e costumam custar caro quando as temperaturas caem:

Trench Coat: o casaco é atemporal, serve como vestido e, se escolhido em um tom neutro, nunca vai deixar de estar na moda. Além disso, a peça tem potencial para durar muitos invernos

Suéter: entra inverno e sai inverno, o suéter jamais está fora de moda. Por isso, o investimento em um item com caimento perfeito e boa durabilidade pode te deixar quentinha por muitas estações frias

Jaquetas (jeans, couro ou bomber): mais básicas e duradouras, as jaquetas são peças coringas que nunca podem faltar no guarda-roupa de uma fashionista que se preze. O importante, no caso das liquidações, é evitar modismos e tendências, preferindo sempre cortes mais clássicos

Botas: com canos curtos, médios ou longos, o modelo é atemporal e sempre traz um ar mais chique às produções. Por isso, o investimento no acessório é sempre certeiro e sobrevive ao tempo

Gola alta: quanto mais básico o item, mais chances ele tem de durar por muito tempo e continuar combinando com o que você tem no closet. Além disso, o look é, ao mesmo tempo, quentinho, confortável e superestiloso

Foi sucesso, mas ainda dá tempo

Lá se vão 12 meses cheios de tendências. Não deu tempo de aproveitar ou ficou com medo de investir alto nas novidades que apareceram durante 2019? As liquidações podem ser a sua chance de criar coragem e se jogar nas modinhas que vieram para ficar:

Bermuda alongada: ideal para aquele passeio mais despretensioso, a peça também pode compor um look de trabalho e até fazer as vezes de estrela do happy hour

Living Coral: eleita pela Pantone como cor do ano em 2019, o laranja rosado ou rosa alaranjado combina com todos os tons de pele e é a energia de que você precisa para 2020

Mangas bufantes: tímidas ou espalhafatosas, elas deram o que falar nos principais desfiles de 2019 e devem continuar em alta durante as próximas estações

Colete: para deixar os dias quentes mais chiques e descolados, os modelos compridos de alfaiataria vieram com tudo em 2019 e devem continuar fazendo sucesso neste ano

Cintura alta: vindo diretamente do guarda-roupa da mamãe, o jeans de cintura alta e corte reto não pretende voltar para o fundo do armário tão cedo, por isso agarre logo o seu