Brasileiro aproveita habilidades no fogão para empreender Negócios na área da cozinha estão entre os que mais cresceram nos últimos anos, segundo o Sebrae

Com aproximadamente metade dos microempreendedores individuais (MEI) aproveitando a própria casa como sede da empresa, segundo números do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), uma percepção dentre os dados é a de que o brasileiro aproveita um talento ou habilidade para empreender. E como o cozinhar é uma das atividades mais próximas do cot...