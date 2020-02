Bibliotecas podem ajudar no desenvolvimento comunitário, defende especialista O chileno Gonzalo Oyarzún acredita que o espaço deve ser um lugar para ler, escrever, ouvir, sonhar e criar

A biblioteca não é um artigo de luxo, mas uma instituição de primeira necessidade. Ela vai muito além dos livros, pode ajudar no desenvolvimento de sua comunidade e é ainda mais necessária atualmente por causa do excesso de informação. A opinião é de Gonzalo Oyarzún, professor e consultor chileno com um vasto currículo na área de bibliotecas públicas. “Na era e...