Aventura azul: Sonic, o Filme chega às salas de cinema apostando na nostalgia Longa estreia com meses de atraso após polêmica com o visual do personagem

É chegada a entressafra entre a cerimônia do Oscar e os grandes lançamentos de verão no Hemisfério Norte. Filmes que estreiam nesse período, não raro, enfrentam uma espécie de ressaca junto ao público. Por um lado, é ruim, já que há menos ânimo com as produções. Por outro, como as opções se escasseiam, isso significa menos concorrência. É nesse contexto, que Sonic,...