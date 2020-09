Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram aumento expressivo do número de eleitores em municípios do interior do Estado. Em Goiás, a cidade com maior crescimento porcentual de eleitores foi Abadia de Goiás, que passou de pouco mais de 8 mil pessoas aptas a votar em 2016 para 10,1 mil em 2020, uma diferença de 26,4%.

Cristianópolis ocupa o segundo lugar, com 22,3% de eleitores a mais em 2020 do que no pleito anterior. A diferença absoluta é de 2,9 mil novos habitantes aptos a votar no município. No terceiro lugar está Valparaíso de Goiás, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal, que registrou aumento de 19,2% no número de votantes nos últimos quatro anos.

O último caso é avaliado pelo diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Wilson Camboge, como digno de atenção. Isso, porque, além de estar entre os três com maior aumento porcentual do eleitorado, passando de 68,7 mil para 88,9 mil em quatro anos, Valparaíso também é a quarta colocada na lista das cidades que mais ganharam eleitores considerando números absolutos – foram 13.221 a mais.

Ela só fica atrás de Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Goiânia, que ganharam, respectivamente, 27,9 mil, 15,2 mil e 14 mil novos eleitores. Camboge explica que a região do Entorno do DF sempre foi alvo de mais atenção da Justiça Eleitoral durante as transferências de título devido a uma especificidade. “Há uma migração, perto das eleições, de eleitores de Brasília para essa região. O que pode significar uma irregularidade”, explica. Segundo o diretor-geral, moradores do Distrito Federal fazem esse movimento para ajudar na votação de candidatos que apoiam nessas cidades. Para conter essa prática, Camboge afirma que o TRE-GO tem tomado medidas mais rígidas no cadastro e recadastramento desses eleitores.

“Uma das medidas é conferir os dados do endereço daquele eleitor, que muitas vezes são alterados apenas para a transferência de título. A biometria também ajudou bastante a garantir que os cadastros sejam mais compatíveis com a realidade”, explica. De acordo com o diretor-geral, a prova de endereço tem sido feita no momento do recadastramento.

Nos demais municípios que registraram maior aumento porcentual, ele diz que o TRE ainda deve e analisar caso a caso, mas observa que muitas vezes isso se deve à instalação de assentamentos rurais, que faz o número de eleitores aumentar conforme essas populações vão regularizando sua situação eleitoral.

Em Goiás, 107 municípios registraram perda de eleitorado na comparação entre 2016 e 2020. O que mais perdeu foi Novo Gama, com menos 6,2 mil eleitores, mas, em termos porcentuais, a queda não foi tão significativa, só 11,8% de redução. Mesmo porcentual, por exemplo, de Diorama, onde a queda foi de 2,4 mil eleitores.

Quando a comparação é feita pelas porcentagens, quem mais perdeu eleitores foi o município de Turvelândia, com 23,3% de redução, seguido de São Patrício, com 22,5%. Ainda entre os cinco onde mais houve queda está São Francisco, com perda de 20,5%, Baliza, com menos 18,8% e Portelândia, com 17,9%. Questionado se isso teria a ver com o rezoneamento realizado em 2017, que extinguiu 37 zonas eleitorais e remanejou municípios, Camboge disse que o fato não influencia nessa estatística. “A diferença é que esses municípios eram sede. O que muda é só o atendimento, que agora será no posto daquela cidade ou na sede mais próxima”, esclarece.

Goiás passou de quase 4,5 milhões de eleitores aptos a votar em 2016 para pouco mais de 4,6 milhões em 2020, um aumento de 3,17% em quatro anos, com 141,7 mil novos registros, segundo o TSE. “É relativo ao crescimento vegetativo normal da população”, avalia Camboge.