Arlequina: De vilã a heroína? Em Aves de Rapina, Arlequina e sua nova gangue decidem combater o crime em Gotham City

Jared Leto postou no Instagram que o Coringa faria uma aparição no spinoff da DC Aves de Rapina, dedicado a Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa. O longa de Cathy Yan estreou ontem, no Brasil, um dia antes de invadir os cinemas dos EUA. Em dezembro, Margot Robbie e a diretora estiveram em São Paulo, na CCXP, para mostrar cenas do filme e conversar com o públi...