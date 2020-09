A diferença de 2016 a 2020 nas cinco cidades onde houve maior aumento absoluto de eleitores em Goiás, somada, equivale a quase 50% do total registrado no Estado. São 70,4 mil novos votantes quando os dados de Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Goiânia, Valparaiso de Goiás e Senador Canedo são somados. Quase metade do total de aumento em Goiás: 141,7 mil.

Segunda cidade mais populosa do Estado, com mais de 590 mil habitantes segundo a estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano, Aparecida de Goiânia ganhou 27,9 mil eleitores nos últimos quatro anos – o maior número comparado com os outros 245 municípios de Goiás.

Rio Verde, que é o quinto município mais populoso de Goiás, foi o segundo com maior aumento absoluto, com 15,2 mil novos habitantes aptos a votar nas eleições deste ano. Goiânia, que é a cidade com mais habitantes do Estado, ocupa o terceiro lugar, com 14 mil novos votantes de 2016 a 2020. A população estimada pelo IBGE na capital neste ano é de 1,5 milhão de habitantes.

Porcentual

Mesmo com os números altos da diferença de um pleito para o outro, o porcentual de aumento desses municípios não foi tão significativo. O TSE aponta crescimento de 9,9% em Aparecida de Goiânia, 13% em Rio Verde e apenas 1,5% na capital.

Além de Valparaiso de Goiás, que, diferentemente dos citados, teve aumento proporcional expressivo, Senador Canedo, localizado na Região Metropolitana de Goiânia, também está entre os cinco municípios com maior quantidade de novos eleitores, com 11,3 mil cadastros a mais que em 2016 – crescimento proporcional de 17,3%.