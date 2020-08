Amores musicados Dirigido por Rafael Gomes, filme Música para Morrer de Amor estreia hoje no Lumière Drive in Flamboyant

E se Giulieta tivesse vivido no final do clássico Romeu e Giulieta, de William Shakespeare, o que ela teria se tornado? A premissa abre o filme Música para Morrer de Amor, dirigido pelo cineasta Rafael Gomes e que estreia neste domingo no Drive Gyn Estação da Moda. A produção entra em cartaz no streaming a partir do dia 20.Quando começaram as gravações, em ...