Já faz algum tempo que as varandas de apartamentos deixaram de ser uma área “sem graça” e usada apenas para abrigar plantas, como pequenos “quintais”, e apreciar a vista do bairro. Com a tendência dos ambientes integrados, a área, que pode ser chamada também de “novo living”, ganhou diferentes usos e tornou-se muito requisitada em novos projetos.

Segundo a arquiteta Erika Mello, o pedido dos novos moradores é bastante compreensível, haja vista que reflete o desejo e a busca por espaços maiores. “Quando trabalhamos a integração da varanda, ampliamos uma área da casa, seja a sala, quarto ou sala de jantar. E como o ambiente, por si só, não tem a necessidade da limitação de paredes, proporciona uma sensação mais agradável”, explica a arquiteta.

Nesse contexto, Renato Andrade, sócio de Renata, também destaca uma visão mais atual do mercado imobiliário, que tanto em imóveis pequenos, como também os maiores, tem privilegiado uma planta mais voltada para o “estar juntos”, em detrimento à parte íntima. Principalmente nesse período em que ser humano, em um primeiro instante, se viu obrigado a ficar em seus lares, o desejo por ter mais espaços para atividades sociais tornou-se ainda mais evidente. “Na varanda, é possível ter o contato com a natureza, receber convidados, preparar um churrasco, descansar ou até mesmo ter uma sala de estar ampliada. Tudo de acordo com a vontade do morador e nosso trabalho é tornar realidade”, destaa.

Mas como realizar essa integração? Confira as dicas dos profissionais para integrar o seu espaço e deixá-lo do seu jeitinho.

Defina o que deseja

O primeiro passo traçado pelos arquitetos é entender as aspirações do morador para o local. Existe a possibilidade de criar uma varanda como área gourmet, ambientação para descanso, home office (uma alternativa muito aprazível para o rendimento e o bem-estar de quem trabalhará definitivamente em casa), uma área para leitura, um bar... e outras milhões de possibilidades! Quando o uso é determinado, Erika e Renato Andrade partem para a análise do espaço disponível, as alterações e adaptações que devem ser efetuadas para dar a nova roupagem para a varanda e, ao mesmo tempo, conectar com o outro ambiente.

No caso de áreas gourmets, as mais comuns nos apartamentos, o projeto conceberá uma minicozinha que, em linhas gerais, englobará uma bancada para a elaboração de pratos, pia, um cooktop e a tão sonhada churrasqueira. “Mesmo quando a varanda emana esses ares voltados para a alimentação, o projeto deve seguir uma linguagem que seja compatível com proposta da sala de estar, por exemplo. A todo momento buscamos essa alquimia na arquitetura de interiores”, avalia Erika.

Atente-se com a segurança e regras do condomínio

Uma coisa importante para toda extensão de varandas é o fechamento do vidro, primordial para o conforto de quem a desfrutará – é maravilhoso saber que a proteção do ambiente permite sua utilização com sol (ou não), frio e até mesmo à noite. “É uma comodidade sem igual. Além disso, contribui para que os móveis e objetos de decoração não sofram com as intempéries climáticas”, observa Renato.

Além disso, aplicar uma telar solar ou película de vidro para criar uma proteção adicional figura-se como uma excelente opção, principalmente por conta dos dias de sol, caso também das persianas, que colaboram para a privacidade dos moradores. Entretanto, há uma ressalva: antes de instalar o vidro no perímetro da sacada, deve-se consultar as regras do condomínio por duas questões essenciais. Primeiramente, para constar que o edifício foi calculado para suportar a carga do vidro em todos os apartamentos e, como segundo ponto, para seguir a definição do modelo, tamanho e largura, com vistas à padronização da fachada. “E, pensando na abertura, sempre consideramos o descerramento do vidro em um lado livre de móveis”, detalha o arquiteto.

Em imóveis antigos, que não permitem o emprego do vidro, é possível instalar telas e proteções verticais que permitem a intimidade e a sensação de um ambiente mais reservado.

Abuse das plantas

Para manter o ambiente agradável e arejado, espécies de plantas bem selecionadas se configuram como parte da decoração, além de conceder o entusiasmo e o frescor da convivência com o natural. “Vasos com flores também são bastante bem-vindos”, detalha Erika.

Entre as espécies, uma sugestão interessante é a pata de elefante, planta adaptada à luz do sol indireta e que expressa sua felicidade quando está próxima à janela ou fechamento de vidro. Entre tantas indicadas, a arquiteta afirma que se trata de espécie menos volumosa, apesar de sua folhagem espalhada. “Assim, não ocupa a circulação do ambiente”, destaca.