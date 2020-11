Já faz algum tempo que as varandas de apartamentos deixaram de ser uma área “sem graça” e usada apenas para abrigar plantas, como pequenos “quintais”, e apreciar a vista do bairro. Com a tendência dos ambientes integrados, a área, que pode ser chamada também de “novo living”, ganhou diferentes usos e tornou-se muito requisitada em novos projetos.

Segundo a arquiteta Erika Mello, o pedido dos novos moradores é bastante compreensível, haja vista que reflete o desejo e a busca por espaços maiores. “Quando trabalhamos a integração da varanda, ampliamos uma área da casa, seja a sala, quarto ou sala de jantar. E como o ambiente, por si só, não tem a necessidade da limitação de paredes, proporciona uma sensação mais agradável”, explica a arquiteta.

Nesse contexto, Renato Andrade, sócio de Renata, também destaca uma visão mais atual do mercado imobiliário, que tanto em imóveis pequenos, como também os maiores, tem privilegiado uma planta mais voltada para o “estar juntos”, em detrimento à parte íntima. Principalmente nesse período em que ser humano, em um primeiro instante, se viu obrigado a ficar em seus lares, o desejo por ter mais espaços para atividades sociais tornou-se ainda mais evidente. “Na varanda, é possível ter o contato com a natureza, receber convidados, preparar um churrasco, descansar ou até mesmo ter uma sala de estar ampliada. Tudo de acordo com a vontade do morador e nosso trabalho é tornar realidade”, destaa.

Mas como realizar essa integração? Confira as dicas dos profissionais para integrar o seu espaço e deixá-lo do seu jeitinho.