Há dez anos, a empresária Karine Terra, de 44, venceu um câncer de mama. Como consequência da batalha contra a doença, passou a ter dores articulares muito intensas, reflexo da menopausa precoce em função da quimioterapia. “Fui atrás de diversos tratamentos, mas era algo sempre muito paliativo. Melhorava um pouco, mas logo as dores voltavam.” Impedida de fazer reposição hormonal, acabou ouvindo de uma dermatologista que o colágeno poderia ajudar a aliviar a dor.

Desde que começou a fazer uso do suplemento, manipulado em farmácia, Karine passou a ter menos dores nas articulações. O uso do colágeno é associado a uma rotina de atividades físicas e alimentação mais balanceada. “Tem três anos que venho fazendo o uso e realmente tenho melhorado muito”, conta. Assim como a pele, a cartilagem que reveste as articulações depende muito da proteína e sofre com a ação do tempo. Assim, o aporte extra pode ser um aliado para atenuar os sintomas dos males que atacam as articulações.