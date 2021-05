Agro emite 71% dos gases de efeito estufa em Goiás Maior desafio do Estado para contribuir com metas ambientais está no campo. Ampliação do uso racional de recursos e adoção de tecnologias são possibilidades

Em Goiás, 71,12% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) são geradas pela agropecuária. Setor é o mais desafiador para que o Estado contribua com os compromissos ambientais brasileiros assumidos na Cúpula de Líderes sobre o Clima e no Acordo de Paris. Embora a unidade da federação não tenha recebido incumbência do governo federal em relação a uma diminuição espe...