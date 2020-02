A favorita

Quando o assunto é o desempenho feminino no cinema, a temporada de premiações de 2020 tem sido de Renée Zellweger. Pelo menos aos olhos da crítica especializada, que chegou a classificar a atuação da atriz em Judy – Muito Além do Arco-Íris, como incorrigível e hipnotizante. Não por acaso, a eterna Bridget Jones levou para casa os trófeus do Critics’ Choice Awards, Globo d...