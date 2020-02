13ª O Amor, a Morte e a Paixões terá 94 longas-metragens na edição 2020 Festival destaca, entre 12 e 26 de fevereiro, temáticas contemporâneas em filmes do circuito cult, indicados ao Oscar e produções locais; documentário 'Siron. Tempo sobre Tela' marca a abertura da mostra

Ao mesmo tempo em que cria narrativas afetuosas, o cinema incomoda, denuncia e protesta. Às vezes, faz tudo ao mesmo tempo, costurando desfechos espinhosos e finais felizes – ora com crueza, ora com poesia, artifício digno da sétima arte. Desde 2002, essa sinuosidade vem sendo o fio condutor para o trabalho de curadoria da mostra O Amor, a Morte e as Paixões....