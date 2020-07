HOMENAGEM – A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em segunda votação um projeto de lei que dá o nome do cantor sertanejo Leandro, que fez dupla com o irmão Leonardo e morreu de câncer em 1998, ao viaduto do complexo viário em construção na Avenida Jamel Cecílio. A homenagem foi proposta pelo vereador Paulo Magalhães (PSD) e o nome do artista pode batizar a estrutur...

