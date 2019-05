48 seleções

Fifa desiste de expandir Copa de 2022

A Copa do Mundo no Catar, em 2022, não vai aplicar o novo modelo de 48 seleções. A Fifa anunciou ontem que decidiu abandonar o projeto de expandir a quantidade de participantes do torneio já para a próxima edição da competição e vai manter o formato existente desde 1998, com a presença de 32 países. A decisão foi tomada após consulta a investidores.

League of Legends

Time goiano compra vaga em “Circuitão”

O Rensga Esports, time de Goiânia, comprou a vaga da Operation Kino (OPK) no Circuito Desafiante, conhecida também como “Circuitão” e equivalente à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de League of Legends (LoL). A equipe vai disputar lugar na elite do torneio a partir de junho.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais pagou a um juiz

R$ 762 mil na

folha de abril.

Outra juíza recebeu

R$ 377.465,12.

Os valores referem- se a férias-prêmio e outros benefícios acumulados ao

longo da carreira

Não dá para viver de cadáveres”

Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos, em crítica ao trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos com ossadas da vala comum do cemitério

de Perus, em São Paulo.

A comissão foi extinta.