Última árbitra na elite lembra história no futebol goiano Sirley Cândida segue na arbitragem de futebol amador, futsal e society, em Anápolis

A última árbitra central a apitar uma partida da 1ª Divisão do Campeonato Goiano foi Sirley Cândida. Foi no jogo entre Anapolina e Aparecidense, em 12 de fevereiro de 2006, pela 5ª rodada do 2º turno da competição.Hoje, com 55 anos, a ex-árbitra é proprietária de uma sanduicheria na cidade de Anápolis. Sirley segue na arbitragem de futebol amador, futsal e society. ...