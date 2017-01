Rivais passam por remontagem dos elencos

O equilíbrio entre Goiás e Atlético se reflete até mesmo na montagem dos elencos para a atual temporada. O Dragão inicia o Goianão com 12 contratações, enquanto o alviverde abre o campeonato com 13 novidades. Aliás, o encaixe dessas novas peças será o desafio para os técnicos Marcelo Cabo, do Atlético, e Gilson Kleina, do Goiás. Na abertura do Estadual, no clássico de hoje, às 16...