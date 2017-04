Marcos alega que polícia foi atrás de Ilmar por pensão alimentícia, mas advogado desmente

Atualizada às 19h38 - 03/04/2017

Em meio a uma discussão com Ilmar, nesta segunda-feira (3), Marcos alegou que o concorrente deve três meses de pensão alimentícia ao filho de 14 anos e que a polícia teria procurado o competidor dentro dos estúdios da Rede Globo. O episódio, segundo ele, teria ocorrido há cerca de um mês. Os dois estão no paredão desta semana no Big Brother Brasil (BBB) 17.

"A polícia veio atrás de ti aqui. Bateu na porta da casa por falta de pagamento de pensão. Eu ofereci para pagar e daí você me trai", afirma o médico.

Ao site F5, da Folha, a emissora negou a versão. "Há cerca de um mês, a família de Ilmar procurou a produção do 'BBB 17' pedindo que uma senha bancária do participante fosse verificada com ele. Não houve envolvimento da polícia nesse episódio", relata em nota.

O advogado do mato-grossense, João Victor De Souza Cyrino, disse que a pensão da criança está em dia. Segundo ele, antes de entrar na casa, o "brother" deixou a família responsável pelo pagamento da pensão. Para isso, entregou sua senha bancária.

Ainda de acordo com a versão de Cyrino, o código estava incompleto. Por isso, a mãe e a irmã de Ilmar teriam assumido a responsabilidade de pagar a pensão, com dinheiro do próprio participante, enquanto ele estivesse na casa.

"Mas por questões de saúde, um tio dele [Ilmar] está fazendo tratamento de quimioterapia, a família estava precisando de dinheiro. Por isso, elas [mãe e irmã] pediram para a Globo que falasse com ele sobre a senha. Como a produção não pode dar detalhes, apenas repassar o pedido, o Ilmar logo presumiu que se tratava da pensão, mas não é isso", diz Cyrino.

Kamila Giacomelli, irmã de Ilmar, confirmou a versão do advogado, mas preferiu não comentar o comportamento de Marcos. No entanto, em vídeo publicado na web, Kamilla cobra retratação da emissora na edição do programa sobre o que ela chamou de mal-entendido. Caso contrário, ameaça ingressar com um processo.

“É mentira do Marcos! Acha mesmo que se meu irmão estivesse devendo pensão, a ex-mulher dele não iria se pronunciar? É uma covardia o que estão fazendo com ele. Meu irmão está pagando o preço de ter sido leal ao Marcos. Ilmar deixou a senha numérica do banco com a gente e esqueceu de passar a alfabética. Por isso, procuramos a produção para tentar solucionar essa situação. Não tem pensão em dívida. Eu tirei do meu bolso para resolver isso”, conta a irmã.

Ela diz acreditar que a possibilidade de eliminação de Ilmar seja maior porque a família não tem os mesmos recursos que a de Marcos. Mais tarde, o cirurgião plástico afirmou, novamente, dessa vez para Emilly, que Ilmar está devendo pensão alimentícia ao filho.