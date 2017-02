Mãe é impedida de comprar passagens para ela e o filho em Aparecida e atendente recusa nota de R$ 50

A funcionária de uma confecção, Luciene Siqueira, passou por uma situação complicada na tarde desta terça-feira (21), no Terminal do Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia.

Segundo Luciene, ela desembarcou do ônibus e já queria comprar quatro passagens para ela e o filho, que usariam entre hoje e amanhã. "Eu pedi as passagens e a atendente me disse que só era permitido comprar duas viagens por pessoa, que era uma ordem da empresa. Eu tentei explicar, mas ela não quis vender. Ai na hora de comprar as duas passagens ela também não quis vender porque eu só tinha uma nota de R$ 50 e ela não tinha troco", afirmou a usuária do transporte coletivo.

Luciene disse que ainda tentou falar com outra atendente, mas foi dito a mesma coisa. Com medo de atrasar, a mulher foi para o trabalho, no Jardim Nova Era e está a procura de uma solução para voltar para casa. "Eu pego dois ônibus todos os dias, da minha casa, no Residencial Fidélis, em Goiânia, para o trabalho, em Aparecida. Gasto até 2 horas por viagem. Eu preciso dessas passagens. Vou tentar trocar o dinheiro porque não tenho como voltar para casa depois que sair do trabalho", disse Luciene.

A reportagem entrou em contato com o Setransp, mas ainda não obteve uma resposta para o caso acima.