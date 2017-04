Líder do DEM diz que Câmara vai delegar aos municípios regulamentação de táxis e aplicativos

O líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), afirma que a proposta a ser votada nesta terça-feira (4) sobre a regulamentação dos taxistas e aplicativos de mobilidade como Uber e Cabify (PL 5587/16) vai delegar a regulamentação aos municípios, sem regras específicas. A alegação é contrária ao Projeto de Lei que visava permitir que qualquer serviço de transporte de passageiros seja oferecido somente por meio de veículos que tenham a caixa luminosa externa com a palavra “táxi” e possuam taxímetro. Com isso, segundo o Uber, uma das empresas que presta serviços de transporte agendados por meio de aplicativos, a proposta inviabilizaria sua atuação nos moldes existentes hoje.

Para Efraim Filho haverá consenso para delegar aos municípios a autoridade de regulamentar. “O texto que a Câmara vai votar é o que diz que cabe aos municípios deliberar sobre o tema. Não é para a Câmara decidir minúcias sobre esse papel. A modernidade chegou, é preciso trabalhar com ela, gerar oportunidades como o aplicativo gera e, a partir disto, cada município terá a liberdade de conduzir as regulamentações necessárias”, diz.

A proposta ainda não foi apresentada em Plenário, mas tem sido discutida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com representantes dos taxistas e dos aplicativos já existentes.

Autor da proposta, o líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP), disse que vai apresentar emendas ao texto negociado pelo presidente. “Este substitutivo impede qualquer regulamentação. Vamos emendar este projeto para que as prefeituras possam estabelecer critérios, para que seja um serviço autorizado, com limitação do número de veículos e de tarifa máxima”, afirma.