Goianésia: Histórico N9

O jogador que descreve-se como profissional, amigo de todos e humilde é também o detentor de marcas históricas. Com três artilharias no Campeonato Goiano (2014, 2015 e 2016), o atacante Nonato, de 37 anos, divide a marca de jogador mais vezes seguidas artilheiro do Goianão com Foca, atacante que defendeu o Goiânia na década de 1950. Buscando ajudar o Goianésia em um de ...