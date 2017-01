Goiás e Atlético: Hegemonia em poucas cores

A história recente do Campeonato Goiano registra uma clara divisão entre Atlético e Goiás. Por mais que os rivais se esforcem para montar times competitivos, são oito edições consecutivas em que os dois dominam o cenário regional e levantam a taça em todas as disputas. Se o desafio da concorrência é cortar as asas do Periquito e apagar o fogo do Dragão, os dois tentam ...