Votação em plenário é secreta

De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás, após a chegada do despacho do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será encaminhado ofício da presidência da Casa para que o governador Marconi Perillo (PSDB) apresente a defesa em prazo de 15 dias. Também será criada comissão especial, composta por cinco deputados, para emitir parecer até 20 dias....