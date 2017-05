Vistas impedem votação da PEC do Teto

Depois de ficar parada por mais de duas semanas, a PEC do Teto de gastos seguia ontem em ritmo acelerado, mas como adiantado pelo POPULAR na edição da quarta-feira (10), só deve ser realmente votada na terça-feira (16). A agilidade no trâmite, que contou com duas sessões extraordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) em dois dias, ocorreu depois ...