Visitas ao Congresso Nacional estão suspensas até dia 3 de fevereiro

Em função do início dos trabalhos legislativos na próxima quinta-feira (2), as visitas ao Congresso Nacional estão suspensas de hoje (28) a quinta-feira (3). A mudança na rotina das visitas se dá por questões de segurança e dos preparativos para a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado e da cerimônia de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo deste ano.

Após a retomada das visitas, os interessados em conhecer o Congresso Nacional têm de fazer o agendamento obrigatório para as terças, quartas e quintas-feiras, dias em que são realizadas sessões deliberativas da Câmara e do Senado. A visitação ao Congresso é realizada diariamente das 9 às 17h30, inclusive aos feriados.

As saídas dos grupos para as visitas ao Palácio do Congresso Nacional ocorrem a cada 30 minutos. Aos finais de semana e feriados, o atendimento aos visitantes é feito por ordem de chegada e não há agendamento para esses dias.

De acordo com a assessoria do Congresso, embora seja recomendado, o agendamento para as visitas das segundas e sextas-feiras deve ocorrer no caso de grupos com 15 ou mais pessoas. Precisam também de agendamento grupos interessados em tour com informações em inglês, espanhol, francês ou libras e grupos de pessoas com necessidades especiais.

As visitas têm duração aproximada de 50 minutos. Os visitantes podem conhecer os principais salões do Parlamento e as obras de arte, além de um pouco sobre a história e o papel do Legislativo.