Visando 2018, PSDB e PP filiam 21 prefeitos em Goiás; veja os nomes

Evento de filiação de prefeitos reúne vários políticos nesta quinta-feira (17) no K Hotel, no Jardim Goiás. São 21 novos filiados, sendo 19 deles ao PSDB do governador Marconi Perillo e dois ao PP do senador Wilder Morais.

Segundo prefeitos peemedebistas, que deixam o principal partido de oposição para se juntar à sigla que comanda o Estado, o principal motivo da troca é a perspectiva de vitória tucana em 2018. "Me junto ao partido que ganhará as eleições no ano que vem. Então, não há outro partido para eu e meu município estarmos", diz Dr. Adolpho, prefeito de Santo Antônio do Descoberto, agora ex-peemedebista.

Estão presentes vários deputados estaduais e federais de legendas da base de apoio do governo, além de secretários de Estado. O governador Marconi Perillo, que está em agenda externa, não compareceu e deixou o comando do evento ao vice-governador e pré-candidato tucano ao governo, José Eliton.

José Eliton diz que as novas filiações marcam a reestruturação do partido, visando as eleições. "É um grande reforço e mostra que estamos no caminho certo."

Veja a lista com os nomes dos prefeitos que mudaram de partido e que foi antecipada pelo jornalista Jarbas Rodrigues Jr., na coluna Giro desta quinta-feira (17):

PSDB

Joelton Bernardo (Araçu)

Dr. Adolpho (Santo Antônio do Descoberto)

Zazá Eloí (Hidrolina)

Edson Palmeiras (Santa Tereza de Goiás)

Afrânio Ferreira (Fazenda Nova)

Flávio Júnior (Arenópolis)

Ricardo Goulart (Itarumã)

Leide Ramos (Santo Antônio da Barra)

Thiago Rocha (Faina)

Marconni Pimenta (Britânia)

Fábio Correia (Cidade Ocidental)

Dr. Mateus (Santa Cruz).

Dr Davi (Planaltina)

Flávio Tatu (Mara Rosa)

Dr. Vinicius (Edealina)

Jairo Gomes Júnior

João Rios (Cumari)

Fabinho Buzina (Avelinópolis)

Wygnerley Morais (Jesúpolis)



PP

Márcia Bernardino (Araguapaz)

Odair do Odélio (Bom Jardim)