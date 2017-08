Visando 2018, PSDB e PP filiam 21 prefeitos

Evento de filiação de prefeitos reúne vários políticos nesta quinta-feira (17) no K Hotel, no Jardim Goiás. São 21 novos filiados, sendo 19 deles ao PSDB do governador Marconi Perillo e dois ao PP do senador Wilder Morais.

Segundo prefeitos peemedebistas, que deixam o principal partido de oposição para se juntar à sigla que comanda o Estado, o principal motivo da troca é a perspectiva de vitória tucana em 2018. "Me junto ao partido que ganhará as eleições no ano que vem. Então, não há outro partido para eu e meu município estarmos", diz Dr. Adolpho, prefeito de Santo Antônio do Descoberto, agora ex-peemedebista.

Estão presentes vários deputados estaduais e federais de legendas da base de apoio do governo, além de secretários de Estado. O governador Marconi Perillo, que está em agenda externa, não compareceu e deixou o comando do evento ao vice-governador e pré-candidato tucano ao governo, José Eliton.

José Eliton diz que as novas filiações marcam a reestruturação do partido, visando as eleições. "É um grande reforço e mostra que estamos no caminho certo."