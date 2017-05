Vice-presidente do PSDB nacional, Vecci diz que é preciso renovar práticas políticas

Um dos cinco vice-presidentes do PSDB nacional, o deputado federal goiano Giuseppe Vecci participou de várias reuniões hoje da cúpula do partido em Brasília e diz que a tendência é que o deputado Carlos Sampaio (SP) assuma o comando da sigla interinamente no lugar do senador Aécio Neves (MG). Ele acredita ainda que o partido deixará a base do governo diante do escândalo das gravações feitas em acordo de delação pelos donos da JBS.

Vecci diz que o sentimento é de "tristeza e muito pesar pelo estrago" que as novas denúncias provocam no País e defendeu mudanças na política brasileira. "É o momento de discutir a necessidade urgente de renovar as práticas políticas."

O deputado goiano diz que Sampaio conta com respaldo grande dentro do partido e não tem nada que o desabone. Para o parlamentar, a direção do PSDB terá de correr para reforçar a proposta de uma agenda para o Brasil e de combate à corrupção. "Se for comprovado envolvimento do Aécio, ele é que tem de explicar. Isso não afeta o ideário e a atuação do partido", afirma.