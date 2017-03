Vereadores e MP pressionam Comurg para acelerar mudanças nos quinquênios

Em duas frentes distintas, vereadores e o Ministério Público de Goiás decidiram pressionar para que a Prefeitura de Goiânia acelere as mudanças nos quinquênios pagos aos servidores efetivos da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Enquanto parlamentares devem se encontrar no início da tarde de hoje com o presidente da empresa, Denes Pereira (PRTB), para solicit...