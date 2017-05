Vereadores de Goiânia vão andar de ônibus no horário de pico

Os vereadores de Goiânia, integrantes da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Transporte Coletivo, irão andar de ônibus no horário de pico, na quinta-feira (4), percorrendo várias linhas e terminais para “sentir de verdade o que passa o usuário”, segundo o presidente da CEI, Clécio Alves (PMDB).

Antes desse contato com os passageiros para verificarem a qualidade do serviço, os vereadores também pretendem fazer uma visita na RedeMob Consórcio, sede da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), composta pelas empresas que prestam o serviço de transporte público na capital, vencedoras da licitação e que está sendo investigada pela comissão desde o dia 31 de março de 2017.

Já na manhã de sexta-feira (5), a CEI aguarda a presença do ex-presidente da CMTC Murilo Ulhôa e do advogado daquela entidade, Vladimir Vieira Coimbra, para que expliquem a não observância do contrato de licitação em itens que se referem à qualidade do transporte público e a aplicação de reajustes da tarifa sem que as empresas tenham dado a contrapartida de investimentos em melhorias do serviço.

A CEI tem como objetivo apurar os fatos relativos ao transporte coletivo da capital: péssima qualidade dos serviços; quantidade de veículos incompatível com a demanda da população usuária; negligência com a assistência aos usuários nos terminais. Instalada em 31/03/17 tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60 para apresentar relatório. Já ouviu até o momento, o presidente da CMTC, Fernando Meirelles, que apresentou relatório de muitos problemas das gestões anteriores e o advogado do Setransp, Ney Moura Teles, acusado de extorquir o Setransp, hoje Set.

Os membros da CEI do Transporte são: Clécio Alves (PMDB), presidente; Paulo Daher (DEM), vice; Anselmo Pereira (PSDB), relator e Vinícius Cirqueira (PROS); Sargento Novandir (PTN); GCM Romário Policarpo (PTC) e Juarez Lopes (PRTB).