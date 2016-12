Vereadora reeleita em Luziânia é cassada por abuso de poder

A justiça acatou ação de investigação do Ministério Público Eleitoral e reconheceu a prática de abuso do poder de autoridade pela candidata reeleita para vereadora no município de Luziânia, Valdirene Tavares dos Santos, e por seu pai, o pastor Sebastião Tavares.

De acordo com a sentença, a vereadora está inelegível e teve o registro de sua candidatura ao cargo cassado. A decisão foi assinada pela juíza eleitoral Flávia Morais Nagato de Araújo Almeida, da 139ª Zona Eleitoral no último dia 15 de dezembro. Ainda cabe recurso da decisão.

Nos autos também está determinado que Valdirene não poderia ser diplomada na última segunda-feira (19/12). No entanto, aconteceu a diplomação. Essa questão será analisada pelo MP Eleitoral na próxima semana.

De acordo com o processo, a investigação de abuso do poder de autoridade para captação de votos teve início após denúncia feita pelo sistema Pardal, da Justiça Eleitoral, a qual incluiu um vídeo. De acordo com membros do MP, as imagens comprovam que a candidata e seu pai, coagiam membros da Igreja Assembleia de Deus a votarem em Valdirene. A vereadora é pastora da congregação.

Além do vídeo que é possível ouvir a fala da candidata, o MP Eleitoral também acrescentou depoimentos de testemunhas que confirmam o propósito de influenciar o voto do eleitor a partir do apelo religioso. Os promotores sublinharam que o caráter religioso do discurso de Valdirene é indicativo de uma conduta que classificaram como “abuso do poder pela fé”.