Vereadora mais jovem de Goiânia pede renúncia de Iris: "não tem condições de governar"

Durante sessão na Câmara, nesta terça-feira (4), a vereadora Sabrina Garcêz (PMB), de 28 anos, sugeriu ao prefeito Iris Rezende que ele renuncie ao cargo. Segundo ela, o gestor estaria com problemas de saúde "e isso o impede de exercer o cargo plenamente", disse.

Ainda de acordo com ela, quem está tomando as decisões no Paço é a primeira-dama, Iris Araújo, "que o prefeito apoia para que ela seja deputada federal. Enquanto isso, a cidade vive um caós administrativo".

Para Sabrina, Iris deve renunciar porque perdeu a agilidade, "não tendo mais condições de governar, como ocorreu em 2005, quando realizou um ótimo governo. Isto é, o atual não é o Iris de outrora", pontuou, defendo a sua reúncia, "pura e simples"

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Goiânia para repercutir o caso, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.