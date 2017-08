Vereador Zander deixa a presidência da Comissão que investiga as contas da Prefeitura

O vereador Zander Fábio (PEN) anunciou nesta quarta-feira (30), na Câmara de Goiânia, que se afastou da Comissão Especial de Inquérito (CEI) das contas da Prefeitura, na qual ele é o presidente. Ele entregou seu pedido de afastamento à vereadora Priscila Tejota (PSD), que agora assume a presidência da CEI.

Zander foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) na última sexta-feira (25) por organização criminosa e peculato. Ele é suspeito de ser chefe de um grupo criminoso que teria desviado mais de R$ 2 milhões das bilheterias do Parque Mutirama e do Zoológico.

O vereador relatou que só volta para a presidência da CEI se, até o fim dela, daqui a 16 dias, tiver uma decisão dá Justiça que não acate a denúncia do MP-GO contra ele. Inicialmente ele tinha falado que só não estaria presente para as oitivas que tratassem do caso Multigrana e que votaria favorável ao relatório da CEI, caso fosse necessário seu voto para desempate, mesmo que o texto do relatório não fosse favorável a ele.

"É uma decisão de cunho pessoal, particular, pensando no coletivo, no bom andamento dessa comissão que tenho certeza que muito em breve chegará ao plenário o relatório de vossa excelência”, disse Zander antes de deixar a sala em que acontecia mais uma oitiva da CEI.

Zander voltou a se defender da denúncia e repetiu os argumentos que usou na terça-feira (29), em plenário: que não é contra o MP-GO, mas que o que o texto da denúncia diz sobre ele não é verdade e que as provas apresentadas pelos promotores são vazias.

O foco da defesa dele, na ocasião, foi sobre as doações da sua campanha política. O MP-GO aponta que quatro doações feitas por ele mesmo em dinheiro, que totalizam R$ 58,3 mil, seriam recursos desviados das bilheterias da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), que é a autarquia responsável pela administração tanto do Mutirama como do Zoológico.

O vereador diz que a maior parte desse dinheiro, R$ 30 mil, é originário da venda de um carro Volvo S60. Ele apresentou documentos que comprovariam essa compra, mas disse que só poderia entregá-los à imprensa depois que os levasse ao MP-GO. O restante do valor seria renda própria, incluindo seu salário de vereador.