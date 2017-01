Vereador reeleito em Caldas Novas é cassado por abuso de poder

O vereador Wanderson Nunes dos Santos (PSL), reeleito no pleito municipal de 2016 em Caldas Novas, no sul goiano, teve seu diploma eleitoral cassado nesta terça-feira (17). Wanderson é acusado de realizar conduta vedada no período eleitoral, além de abuso de poder político e econômico.

De acordo com denúncia feita pelo promotor de Justiça Rafael Machado de Oliveira e acolhida pela juíza Vaneska da Silva Baruki, o parlamentar foi o responsável por promover um mutirão de limpeza do Lago Corumbá em período irregular, alegando que a empresa organizadora do evento seria a Concreta Britas, na qual é diretor.

Considerando a proximidade das eleições - o mutirão foi realizado em 24 de julho - e a notícia de que Wanderson seria o responsável pelo evento, o Ministério Público Eleitoral, quatro dias antes da realização da limpeza, se reuniu e recomendou ao então candidato à reeleição que o evento não fosse realizado, com a finalidade de evitar abuso do poder econômico, uma vez que no mutirão haveria a distribuição de alimentos e combustível para as embarcações.

A atitude foi vista como uma tentativa de ludibriar a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, mascarando que o evento seria realizado pela empresa Concreta Britas.

A mulher de Wanderson, Taisse Aparecida Gonçalves dos Santos, proprietária do jornal Serra de Caldas, também foi condenada por abuso na utilização dos meios de comunicação por repercutir o evento, colaborando com a candidatura de seu marido. Os dois estão inelegíveis pelos próximos oito anos e Wanderson terá de pagar multa de R$ 101.089,50.