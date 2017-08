Vereador quer dar nome de Paulo Garcia ao BRT de Goiânia

O vereador Anselmo Pereira (PSDB) apresentou na manhã desta terça-feira (1º) projeto de lei sugerindo que o complexo BRT Norte-Sul se chame Paulo Garcia. A proposta foi assinada por 33 dos 35 parlamentares da Casa.

Também durante o retorno dos vereadores de Goiânia às sessões ordinárias no plenário da Câmara, após quinze dias de recesso parlamentar, o vereador Zander Fábio (PEN) sugeriu que toda a extensão das ciclovias passe a se chamar Paulo Garcia.

O nome é uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia que morreu na madrugada de domingo (30) em seu apartamento no Setor Bueno, vítima de um enfarte fulminante, aos 58 anos.

Paulo de Siqueira Garcia (PT) foi prefeito da capital entre abril de 2010 e dezembro de 2016, sendo o mais longevo, em tempo contínuo, no mandato. Sua administração se baseou no discurso da sustentabilidade e mobilidade urbana.

Nela se iniciou a implantação dos corredores preferenciais do transporte coletivo, sendo entregues o Universitário, 85 e T-63, sendo estes dois últimos ainda inacabados.

Também começou na gestão do petista a implantação da rede cicloviária da capital, com as ciclovias do Corredor Universitário e T-63, as ciclofaixas de lazer nos parques Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas, e as ciclorrotas.

Já a obra de maior porte, o BRT Norte-Sul, de cerca de R$ 250 milhões, era prometida para ser entregue no final de sua gestão, mas ainda segue sem ser finalizado qualquer trecho.