Vereador propõe alteração no critério de seleção do “Minha casa, minha vida”, em Aparecida

Os critérios municipais de seleção para participação no “Minha casa, minha vida” em Aparecida de Goiânia podem ser alterados. A modificação foi proposta pelo vereador William Panda (PC do B).

Ele propõe que seja inserido no decreto a exigência do beneficiário residir em Aparecida de Goiânia há no mínimo cinco anos. O vereador ainda pede a suspensão de qualquer cadastramento ou recadastramento do processo de seleção dos beneficiários até a redefinição dos critérios.

William Panda explica que mesmo o programa sendo federal, existem critérios de âmbito municipal que podem ser alterados, não havendo empecilho à sua indicação.