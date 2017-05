Vereador faz campanha para boicotar livro do serial killer de Goiânia

Indignado com a notícia de que o serial killer confesso Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 29 anos, preso em Goiânia em outubro de 2014, lançará um livro no próximo mês, o vereador Delegado Eduardo Prado (PV) lançou uma campanha para boicotar a publicação.

Segundo o parlamentar, além de causar sofrimento aos familiares das vítimas, o lançamento do livro mostra uma "inversão de valores da sociedade". As informações são do G1 Goiás.

O material já foi editado, está na gráfica para impressão, com capa pronta e todo o processo tem sido acompanhado pelo padre Luiz Augusto Ferreira da Silva, da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia.

A ideia e vontade de escrever, segundo o padre, partiram de Tiago, que já foi condenado a mais de 600 anos de prisão pelas mortes de mais de 30 pessoas, entre mulheres, adolescentes e moradores de rua.

Atualmente licenciado do cargo de delegado, Prado disse ao G1 que os assassinatos não podem ser motivo para o acusado "ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio".

O vereador ressaltou que todos têm o direito constitucional de expressar a livre manifestação do pensamento, mas acredita que a obra serve somente para massagear o ego de Tiago, além de trazer sofrimento às famílias.

"Não vou discutir aqui a questão da conversão religiosa dele. Mas eu questiono essa espetacularização, que mexe com o que o psicopata mais gosta, que é a vaidade. Esse livro nada mais é que expor as famílias que sofreram com esses crimes bárbaros. Ele não pode sair como herói destes fatos que tomaram repercussão mundial", pontuou em entrevista ao G1.