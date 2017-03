Vereador de Rio Verde que estava desaparecido é encontrado dormindo dentro do carro

O vereador Elecir Casagrande Perpétuo Garcia (SD), 48 anos, que estava desaparecido desde a manhã de domingo (19), foi encontrado na manhã desta terça-feira (21), dormindo dentro do seu carro, um Gol G6 branco, perto de uma universidade.

Segundo o repórter Costa Filho, da Rádio Morada do Sol, a informação foi confirmada pela assessora do parlamentar, Viviane de Castro.

Os familiares do político teriam feito uma força-tarefa para encontrar Elecir. Hoje de manhã encontraram ele todo sujo e dentro do veículo. Elecir foi encaminhado para um hospital de Rio Verde, onde deve passar por exames.

A Câmara Municipal de Rio Verde cancelou uma sessão ordinária, que estava marcada para às 19h de ontem, em razão do desaparecimento do parlamentar que está no quarto mandato. A família chegou a registrar boletim de ocorrência.

De acordo com informações divulgadas pelo site Agência Press, o vereador teria entrado em contato somente por mensagens, se despedindo de pessoas mais próximas.

Segundo a emissora de rádio 107,3 FM, um irmão de Elecir disse que ele está com sinais de um quadro depressivo e também teria afirmado que não tem condições emocionais para continuar como parlamentar.